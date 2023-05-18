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Украина
Анастасия Гевко, редактор ленты

Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике

Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Фото: Depositphotos

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Киев с самолетов стратегической авиации — Ту-95МС и Ту-160 из района Каспийского моря.

Что такое Ту-160: особенности и характеристики

Ту-160 является советским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла. 

Классифицируется как сверхзвуковой бомбардировщик, его считают самым мощным боевым самолетом в мире.

На данный момент такие бомбардировщики-ракетоносцы состоят на вооружении РФ, хотя после распада СССР часть парка Ту-160 была и в собственности Украины.

Первый свой полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года.

Он может развивать скорость до 2200 км/ч на высоте, и до 1030 км/ч – у земли. Крейсерская скорость – 850 км/ч.

Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практическая – до 12 300 км.

Продолжительность полета – до 25 часов.

Вооружение, которое используется на Ту-160, это стратегические крылатые ракеты Х-55 СМ,  предназначенные для поражения стационарных целей с заранее заданными запрограммированными координатами, ввод которых в память ракеты осуществляется перед вылетом бомбардировщика.

Ракеты размещают на двух барабанных пусковых установках МКУ-6-5У по шесть штук, в два грузовых отсека самолета.

В случае поражения целей на меньшей дальности на вооружение берут аэробаллистические ракеты Х-15 С: 24 ракеты, по 12 на каждой МКУ.

После специального переоборудования самолет могут оснащать в том числе свободнопадающими бомбами до 40 000 кг различного калибра, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины и другое вооружение.

Предназначение Ту-160

Такие самолеты предназначаются для поражения наиболее важных целей ядерным и обычным оружием. Также их используют при обстрелах удаленных военно-географических районов и глубокого тыла континентальных театровоенных действий.

Ту-160 в России

Одной из крупнейших известных авиабаз России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, является Энгельс-2.

Эта стратегическая авиабаза расположена неподалеку от Саратова. 

В российских медиа сообщали, что по состоянию на 2009 год там находилось не менее 16 Ту-160.

Также рашисты собирались выпустить еще два таких самолета в 2022 году.

Россияне использовали эти бомбардировщики, к примеру, против Сирии в 2015 году.

Ту-160 на вооружении Украины

Первая группа из двух Ту-160 поступила в 184-й Гвардейский Полтавско-Берлинский Краснознаменный ВБАП, базировавшийся в Прилуках Черниговской области, 25 апреля 1987 года. 

Один из этих самолетов принадлежал к опытной серии, второй был главным в военной серии.

К 1991 году на украинской авиабазе в Прилуках (Черниговщина) находилось 19 самолетов Ту-160, которые перешли к Воздушным силам Украины после распада СССР.

Однако стратегическая авиация не соответствовала военной доктрине Украины, а потому в 1999 году восемь Ту-160 украинские власти отдали россиянам “за газ”, еще девять утилизировали и один остался в Полтаве, в музее Дальней авиации.

Ту-160 – характеристики бомбардировщика-ракетоносца

Последний уцелевший украинский стратегический бомбардировщик Ту-160

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