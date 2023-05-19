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Малиновская Ангелина, редактор ленты

30 человек и 8 компаний: Канада объявила о новых санкциях против РФ

30 человек и 8 компаний: Канада объявила о новых санкциях против РФ

19 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против России.

— Сегодня Канада объявила о введении более 70 новых санкций, направленных против людей, поддерживающих незаконные военные действия России и являющихся соучастниками нарушений прав человека, — сказал Трюдо во время встречи лидеров.

Он отметил, что ограничительные меры будут введены против 30 человек и 8 компаний. Они внесены в санкционный список, за то, что способствовали “перемещению украинских детей в Россию”.

Также под ограничения попали 17 человек и 18 организаций. Они предоставляют военные технологии и разработки ВС РФ.

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Кроме Канады, о новых санкциях против страны-агрессора сообщили в США.

– Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых для оснащения ее вооруженных сил, и резко ограничивают доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины, – говорится в заявлении.

Источник: The Canadian Press

Война в Украине, Канада, Російська агресія, санкції
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