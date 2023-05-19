30 осіб і 8 компаній: Канада оголосила про нові санкції проти РФ

19 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії.

– Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії Росії та є співучасниками порушень прав людини, – сказав Трюдо під час зустрічі лідерів.

Він зауважив, що обмежувальні заходи буде запроваджено проти 30 осіб і 8 компаній. Їх внесено до санкційного списку, за те, що вони сприяли “переміщенню українських дітей до Росії”.

Також під обмеження потрапили 17 осіб і 18 організацій. Вони надають військові технології та розробки ЗС РФ.

Окрім Канади, про нові санкції проти країни-агресора повідомили у США.

– Наші колективні зусилля відрізали Росію від ключових ресурсів, необхідних для оснащення її збройних сил, і різко обмежують доходи, які Кремль отримує для фінансування своєї військової машини, – йдеться у заяві.

Джерело: The Canadian Press

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