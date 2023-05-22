Повреждены дома, есть пострадавшие: Днепропетровщину атаковали 15 беспилотников и 4 ракеты

Этой ночью над Днепропетровской областью были сбиты 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть прилеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

— Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса, – написал он в Telegram.

Попадание пришлось также по частному предприятию в Днепре — там повреждены 3 здания.

В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Там обнаружили и обломки ракеты.

Пострадали семь человек, среди которых женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.

— Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто, — добавил Лысак.

Напомним, что ночью 22 мая в Днепре были слышны взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине.

Фото: Сергей Лысак

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