Повреждены дома, есть пострадавшие: Днепропетровщину атаковали 15 беспилотников и 4 ракеты
Этой ночью над Днепропетровской областью были сбиты 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть прилеты.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
— Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса, – написал он в Telegram.
Попадание пришлось также по частному предприятию в Днепре — там повреждены 3 здания.
В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Там обнаружили и обломки ракеты.
Пострадали семь человек, среди которых женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.
— Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто, — добавил Лысак.
Напомним, что ночью 22 мая в Днепре были слышны взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине.
Фото: Сергей Лысак