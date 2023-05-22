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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Понівечені будинки, є постраждалі: Дніпропетровщину атакували 15 безпілотників та 4 ракети

Понівечені будинки, є постраждалі: Дніпропетровщину атакували 15 безпілотників та 4 ракети

Цієї ночі захисники з ПвК Схід збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Але, на жаль, є прильоти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості.

– Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси, – написав він у Telegram.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Там виявили й уламки ракети.

Постраждали 7 людей, серед яких жінки 52 та 70 років перебувають у лікарні.

– Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто, – додав Лисак.

Нагадаємо, що вночі 22 травня у Дніпрі було чути вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні.

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область
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