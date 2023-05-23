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Украина
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В контексте войны РФ против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора – Боррель

В контексте войны РФ против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора – Боррель
Фото: Правительственный портал

В контексте полномасштабной войны России против Украины нельзя приравнивать жертву и агрессора.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел Евросоюза.

— Все хотят, чтобы война закончилась. Единственный, кто, как представляется, хочет продолжать войну, это Путин. Никто не хочет мира больше, чем Украина, именно поэтому мы поддерживаем инициативу президента Зеленского по поводу мира, — сказал он.

По словам Борреля, он был вынужден объяснять некоторым мировым лидерам, почему неправильно приравнивать Украину и Россию в контексте урегулирования войны.

— Тот, кто поддерживает мир, не может приравнивать жертву и агрессора. Я был вынужден обсудить этот месседж со всеми лидерами по всему миру, которые очень заинтересованы в мире, но продолжают приравнивать жертву и агрессора. Это приводит к миру, который не является честным и справедливым, и не гарантирует права украинского народа, — объяснил глава дипломатии ЕС.

Ранее ряд стран предложили посредничество в урегулировании полномасштабной войны между Украиной и Россией.

Речь идет о Китае, Бразилии и Южно-Африканской Республике, чьи представители уже были или планируют отправиться в Киев и Москву.

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Источник: Европейская правда

ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія
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