Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два принципа: территории нашего государства не должны перейти к России, войну нельзя заморозить.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что лучшую перспективу имеет украинская формула мира.

— Мы говорим со всеми, кто имеет свои предложения, если эти предложения уважают два фундаментальных принципа. Первый принцип — в основу ни одного плана не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России, — сказал Кулеба ведущей Вікна-Новини Яне Брензей.

Второй принцип — не может быть никакой речи о замораживании конфликта, подчеркнул глава МИД.

— Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их совместить с формулой мира и интегрировать в нее. Мы открыты к диалогу со всеми, кто хочет разговаривать и искать решения, — добавил Дмитрий Кулеба.

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