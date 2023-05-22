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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Все наши города должны получить воздушный щит, активно работаем над этим – Зеленский

Все наши города должны получить воздушный щит, активно работаем над этим – Зеленский
Фото: Офис президента

Все украинские города и общины должны получить полноценный воздушный щит. Украина очень активно работает над этим вместе с партнерами.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он анонсировал новые встречи, переговоры, а также заверил, что украинские воины получат еще больше оружия.

— Еженедельно добавляем содержания для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, которое сработает. Готовимся к нескольким промежуточным мероприятиям по безопасности в странах-соседях — тех, которые нас больше всего поддерживают. Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления связей с нашими партнерами, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина и в дальнейшем будет продолжать интенсивную внешнюю политику и привлекать внимание мира к нашей защите.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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