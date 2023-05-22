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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Усі наші міста мають отримати повітряний щит, активно працюємо над цим – Зеленський

Усі наші міста мають отримати повітряний щит, активно працюємо над цим – Зеленський
Фото: Офіс президента

Всі українські міста та громади мають отримати повноцінний повітряний щит. Україна дуже активно працює над цим разом із партнерами.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він анонсував нові зустрічі, переговори, а також запевнив, що українські воїни отримають ще більше зброї.

– Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Готуємося до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які нас найбільше підтримують. Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення зв’язків із нашими партнерами, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна й надалі продовжуватиме інтенсивну зовнішню політику та привертатиме увагу світу до нашого захисту.

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