ВСУ сбили под Нью-Йорком российский вертолет Ми-24 Крокодил

Военные 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области вражеский вертолет Ми-24, известный также как Крокодил.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

— “Крокодил” противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк, что в Донецкой области, когда метким выстрелом из ПЗРК Игла был остановлен стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила, — уточнили в бригаде.

По ее данным, подбитый геликоптер упал вблизи временно оккупированной Горловки.

Накануне вечером в территориальных водах Украины на Херсонщине упал российский истребитель Су-35.

Пока неизвестно о причинах, детали выясняются.

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