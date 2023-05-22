ЗСУ збили під Нью-Йорком російський гелікоптер Мі-24 Крокодил

Військові 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили в районі селища Нью-Йорк Донецької області ворожий вертоліт Мі-24, відомий також як Крокодил.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

– “Крокодил” противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом із ПЗРК Ігла був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила, – уточнили в бригаді.

За її даними, підбитий гелікоптер впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Напередодні ввечері в територіальних водах України на Херсонщині впав російський винищувач Су-35.

Наразі невідомо про причини, деталі з’ясовуються.

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