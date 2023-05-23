Попытки заморозить войну РФ против Украины являются ошибочными и должны быть отвергнуты — Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что попытки заморозить войну РФ против Украины на данном этапе являются “абсолютно неправильными” и должны быть отвергнуты.

Об этом он сообщил, отвечая бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину, который призвал к прекращению огня.

— Премьер-министр прав, что прекращение огня — это не мир, но любой мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, иначе эта война будет продолжаться и будет становиться все хуже и хуже, — сказал Корбин.

В то же время Сунак заявил, что не может с этим согласиться. Он отметил, что прекращение огня “не является справедливым и длительным миром для Украины”, ведь РФ осуществила незаконное и неспровоцированное вторжение.

— Россия совершила ужасные военные преступления, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины, а все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, являются абсолютно неправильными, и они должны быть отвергнуты, — подчеркнул британский премьер.

Также он добавил, что другие страны согласились с принципом “справедливого и длительного мира”, который базируется на уставе ООН, территориальной целостности и суверенитете.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже этим летом.

Источник : Independent

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