Спроби заморозити війну РФ проти України є помилковими і мають бути відкинуті – Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що спроби заморозити війну РФ проти України на нинішньому етапі є “абсолютно неправильними” і повинні бути відкинуті.

Про це він повідомив, відповідаючи колишньому лідеру лейбористів Джеремі Корбіну, який закликав до припинення вогню.

– Прем’єр-міністр має рацію, що припинення вогню – це не мир, але будь-який мирний процес повинен починатися з припинення вогню, інакше ця війна буде продовжуватися і ставатиме дедалі гіршою, – сказав Корбін.

Водночас Сунак заявив, що не може з цим погодитись. Він зазначив, що припинення вогню “не є справедливим і тривалим миром для України”, адже РФ вчинила незаконне і неспровоковане вторгнення.

– Росія вчинила жахливі воєнні злочини, тож правильною і єдиною відповіддю на це є виведення Росією своїх військ з України. А всі плани, що маскуються під мирні і які насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, абсолютно неправильні і мають бути відкинуті, – наголосив британський прем’єр.

Також він наголосив, що інші країни погодилися з принципом “справедливого і тривалого миру”, який базується на статуті ООН, територіальній цілісності та суверенітеті.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже цього літа.

Джерело : Independent

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