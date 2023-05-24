Загрузят в КамАЗ, и больше никто вас не увидит: пленный оккупант о том, как попал на войну

Российский наемник из ЧВК Ветеран, которого взяли в плен под Бахмутом, рассказал, как без всякой подготовки оказался на войне в Украине. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский выложил видео допроса.

— Нам сказали: если не поедем воевать, нас загрузят в КамАЗ, и больше никто нас не увидит, — говорит оккупант.

По его словам, поехал на войну, потому что у него большой долг по алиментам. В его родном Ульяновске зарплата 40 тыс. руб, а здесь предлагали 150 тысяч в месяц. В апреле подписал контракт на два года, и должен был служить в роте обеспечения в тылу, однако на самом деле без всякой подготовки оказался на передовой, стрелком в 72 бригаде.

— Хотел расторгнуть контракт, но сказали, что назад дороги нет, срок дают до 10 лет, по-моему. Когда сдавался в плен, уже попрощался с жизнью…Считаю, что мне очень повезло, — отметил россиянин.

Сырский, говоря о текущей ситуации в Бахмуте, отметил, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 24 мая противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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