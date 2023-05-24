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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Завантажать у КамАЗ, і більше ніхто вас не побачить: полонений окупант про те, як потрапив на війну

російський окупант
Фото: Getty Images

Російський найманець з ПВК Ветеран, якого взяли взяли у полон під Бахмутом, розповів, як без найменшої підготовки опинився на війні в Україні. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський виклав відео допиту.

– Нам сказали: якщо не поїдемо воювати, нас завантажать у КамАЗ, і більше ніхто нас не побачить, – каже окупант.

За його словами, поїхав на війну, бо має великий борг за аліментами. У його рідному Ульяновську зарплата 40 тис. руб., а тут пропонували 150 тисяч на місяць. У квітні підписав контракт на два роки, і мав служити у роті забезпечення в тилу, проте насправді без жодної підготовки опинився на передовій, стрільцем в 72 бригаді.

– Хотів розірвати контракт, але сказали, що назад дороги немає, термін дають до 10 років, по-моєму. Коли здавався в полон, уже попрощався з життям… Вважаю, що мені дуже пощастило, – зауважив росіянин.

Сирський, говорячи про поточну ситуацію в Бахмуті, наголосив, що Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах.

За даними Генштабу, станом на ранок 24 травня противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Допит, ЗСУ, Олександр Сирський, полон
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