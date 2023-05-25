Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

На 456-е сутки полномасштабной войны на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 28 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 25.05.2023

Карта бойових дій 24 травня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 456-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 24.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта боевых действий на 24.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Карта боевых действий на 23.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Карта боевых действий на 22.05.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Карта боевых действий на 18.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь