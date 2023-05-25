Карта бойових дій на 25.05.2023 – ситуація на фронті

На 456-ту добу повномасштабної війни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 28 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 25.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.