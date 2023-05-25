Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 25.05.2023 – ситуація на фронті
На 456-ту добу повномасштабної війни на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 28 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 25.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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