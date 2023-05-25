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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Черновицкой области сбили беспилотник – ОВА

Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО

25 мая над территорией Черновицкой области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Об этом, как только в регионе отменили воздушную тревогу, сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Сейчас, отмечает глава области, на месте работают все службы.

Подробности ночной атаки Руслан Запаранюк пообещал сообщить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Руслан Запаранюк

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, РФ, Черновицкая область
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