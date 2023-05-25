В Черновицкой области сбили беспилотник – ОВА
25 мая над территорией Черновицкой области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.
Об этом, как только в регионе отменили воздушную тревогу, сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Сейчас, отмечает глава области, на месте работают все службы.
Подробности ночной атаки Руслан Запаранюк пообещал сообщить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 456-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Руслан Запаранюк
Фото: Сухопутные войска ВСУ
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