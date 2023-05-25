Украинские пилоты смогут пройти обучение на истребителях Gripen — министр обороны Швеции
Украинские летчики смогут пройти базовую подготовку на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, который сегодня, 25 мая, находится с визитом в Украине, сообщает телеканал TV4.
По его словам, группа украинских пилотов сможет обучаться на симуляторах и осуществить тестовые полеты на Gripen.
Впрочем, Швеция не намерена поставлять Украине свои истребители, поскольку они нужны стране для собственной обороны.
Как пишет TV4, истребители Gripen дешевле F-16 и считаются легкими в освоении.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Полом Йонсоном авиационную коалицию, ситуацию на передовой, необходимое оружие, формулу мира, евроатлантическую интеграцию Украины и поддержку Швеции.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш