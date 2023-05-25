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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українські пілоти зможуть пройти навчання на винищувачах Gripen – міністр оборони Швеції

винищувач Gripen
Фото: Depositphotos

Українські льотчики зможуть пройти базову підготовку на винищувачах четвертого покоління JAS 39 Gripen.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який сьогодні, 25 травня, перебуває з візитом в Україні, повідомляє телеканал TV4.

За його словами, група українських пілотів зможе навчатися на симуляторах і здійснити тестові польоти на Gripen.

Втім, Швеція не має наміру постачати Україні свої винищувачі, оскільки вони потрібні країні для власної оборони.

Як пише TV4, винищувачі Gripen дешевші за F-16 і вважаються легкими в освоєнні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Полом Йонсоном авіаційну коаліцію, ситуацію на передовій, необхідну зброю, формулу миру, євроатлантичну інтеграцію України та підтримку Швеції.

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Українські пілоти зможуть пройти навчання на винищувачах Gripen – міністр оборони Швеції

Війна в Україні, Винищувачі для України, Російська агресія, Швеція
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