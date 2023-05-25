Валентина Чорна, редакторка стрічки
Українські пілоти зможуть пройти навчання на винищувачах Gripen – міністр оборони Швеції
Українські льотчики зможуть пройти базову підготовку на винищувачах четвертого покоління JAS 39 Gripen.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який сьогодні, 25 травня, перебуває з візитом в Україні, повідомляє телеканал TV4.
За його словами, група українських пілотів зможе навчатися на симуляторах і здійснити тестові польоти на Gripen.
Втім, Швеція не має наміру постачати Україні свої винищувачі, оскільки вони потрібні країні для власної оборони.
Як пише TV4, винищувачі Gripen дешевші за F-16 і вважаються легкими в освоєнні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Полом Йонсоном авіаційну коаліцію, ситуацію на передовій, необхідну зброю, формулу миру, євроатлантичну інтеграцію України та підтримку Швеції.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео