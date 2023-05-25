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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью с Крыму было неспокойно: оккупанты заявляют про атаку дронов

ППО в Криму
Фото: Pixabay

Ночью в разных районах оккупированного Крыма было не спокойно — так называемые власти сообщают, что активно работала российская ПВО.

Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что город был атакован несколькими БпЛА.

По его словам, в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота РФ сбили два дрона, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали.

Сообщается, что взрывы были слышны около 01:30 и в Бахчисарае. Якобы один из дронов пытался атаковать водонасосную станцию. Утверждается, что дрон сбили.

В городе Джанкой также раздавались взрывы, сообщали местные жители. Так называемые власти заявили об отработке ПВО.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за ночь в разных районах полуострова якобы были нейтрализованы шесть беспилотников.

Взрыв, Крым
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