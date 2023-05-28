Карта боевых действий на 28.05.2023 – ситуация на фронте

В течение суток подразделения Сил обороны отбили 21 атаку российских оккупантов.

В настоящее время, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, захватчики продолжают бросать все силы, чтобы попытаться полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Карта боевых действий в Украине на 28.05.2023

Потери РФ на 28 мая 2023

личного состава – около 206 600 (+400),

танков ‒ 3 797 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 7 456 (+7),

артиллерийских систем – 3 425 (+11),

реактивных систем залпового огня – 574,

средств противовоздушной обороны – 329,

самолетов – 313,

вертолетов – 298,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 993 (+3),

крылатых ракет ‒ 1 056,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 192 (+9),

специальной техники – 451 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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