Карта боевых действий на 28.05.2023 – ситуация на фронте
В течение суток подразделения Сил обороны отбили 21 атаку российских оккупантов.
В настоящее время, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, захватчики продолжают бросать все силы, чтобы попытаться полностью захватить Луганскую и Донецкую области.
Карта боевых действий в Украине на 28.05.2023
Потери РФ на 28 мая 2023
- личного состава – около 206 600 (+400),
- танков ‒ 3 797 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 7 456 (+7),
- артиллерийских систем – 3 425 (+11),
- реактивных систем залпового огня – 574,
- средств противовоздушной обороны – 329,
- самолетов – 313,
- вертолетов – 298,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 993 (+3),
- крылатых ракет ‒ 1 056,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 192 (+9),
- специальной техники – 451 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 459-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко