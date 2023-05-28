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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 28.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны отбили 21 атаку российских оккупантов.

В настоящее время, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, захватчики продолжают бросать все силы, чтобы попытаться полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Карта боевых действий в Украине на 28.05.2023

Карта бойових дій 27 травня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 28 мая 2023

  • личного состава – около 206 600 (+400),
  • танков ‒ 3 797 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 456 (+7),
  • артиллерийских систем – 3 425 (+11),
  • реактивных систем залпового огня – 574,
  • средств противовоздушной обороны – 329,
  • самолетов – 313,
  • вертолетов – 298,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 993 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 1 056,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 192 (+9),
  • специальной техники – 451 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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