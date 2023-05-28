Карта бойових дій на 28.05.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку російських окупантів.

Нині, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, загарбники продовжують кидати всі сили для того, щоб спробувати повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Карта бойових дій в Україні на 28.05.2023

Втрати РФ на 28 травня 2023

особового складу ‒ близько 206 600 (+400),

танків ‒ 3 797 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 7 456 (+7),

артилерійських систем – 3 425 (+11),

реактивних систем залпового вогню – 574,

засобів протиповітряної оборони ‒ 329,

літаків – 313,

гелікоптерів – 298,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 993 (+3),

крилатих ракет ‒ 1 056,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 192 (+9),

спеціальної техніки ‒ 451 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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