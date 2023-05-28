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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 28.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку російських окупантів.

Нині, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, загарбники продовжують кидати всі сили для того, щоб спробувати повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Карта бойових дій в Україні на 28.05.2023

Карта бойових дій 27 травня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 28 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 206 600 (+400),
  • танків ‒ 3 797 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 456 (+7),
  • артилерійських систем – 3 425 (+11),
  • реактивних систем залпового вогню – 574,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 329,
  • літаків – 313,
  • гелікоптерів – 298,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 993 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 1 056,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 192 (+9),
  • спеціальної техніки ‒ 451 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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