Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 28.05.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку російських окупантів.
Нині, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, загарбники продовжують кидати всі сили для того, щоб спробувати повністю захопити Луганську та Донецьку області.
Карта бойових дій в Україні на 28.05.2023
Втрати РФ на 28 травня 2023
- особового складу ‒ близько 206 600 (+400),
- танків ‒ 3 797 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 7 456 (+7),
- артилерійських систем – 3 425 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 574,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 329,
- літаків – 313,
- гелікоптерів – 298,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 993 (+3),
- крилатих ракет ‒ 1 056,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 192 (+9),
- спеціальної техніки ‒ 451 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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