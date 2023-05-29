Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрывы в Мариуполе и Бердянске: что происходит на 460-й день войны
29 мая, 0:12
На Юге есть угроза запуска Шахедов
Угроза шахедов с севера и юга.
Об этом пишут в СМИ.
— Там, где объявлена/будет объявлена тревога — будьте в укрытиях, — пишут в Telegram-пабликах.
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Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко