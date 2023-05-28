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Татьяна Забожко, редактор ленты

Рекордный запуск БпЛА: ВСУ уничтожили 52 дрона-камикадзе

ППО

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131.

С северного направления (Брянская область) и южного (Краснодарский край) было выпущено всего 54 беспилотника.

Украинские защитники уничтожили 52 из них.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

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