Рекордный запуск БпЛА: ВСУ уничтожили 52 дрона-камикадзе
Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131.
С северного направления (Брянская область) и южного (Краснодарский край) было выпущено всего 54 беспилотника.
Украинские защитники уничтожили 52 из них.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 459-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Сухопутные войска ВСУ
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко