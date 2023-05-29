Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського ворога, а також шість ударів по його зенітно-ракетних комплексах.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також наші захисники впродовж минулої доби знищили ворожий розвідувальний дрон.
Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:
- три райони зосередження озброєння та військової техніки,
зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор,
- шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби,
- артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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