Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського ворога, а також шість ударів по його зенітно-ракетних комплексах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також наші захисники впродовж минулої доби знищили ворожий розвідувальний дрон.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили:

  • три райони зосередження озброєння та військової техніки,
    зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор,
  • шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби,
  • артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Києві пролунали вибухи: є збиття, постраждалих попередньо немає
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Карта бойових дій на 29.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Гучно ще в одній області: на Хмельниччині пролунали вибухи
Вибух
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Вибух
В Одесі пролунали вибухи: що відомо
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
За добу наші артилеристи знищили ворожі ЗРК С-300 та Тор – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь