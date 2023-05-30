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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 30.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в течение суток отбили 27 атак российских оккупантов, которые бросают основные силы для того, чтобы попытаться полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Карта боевых действий в Украине на 30.05.2023

Карта бойових дій 30 травня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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