Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 30.05.2023 – ситуация на фронте
Силы обороны Украины в течение суток отбили 27 атак российских оккупантов, которые бросают основные силы для того, чтобы попытаться полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.
Карта боевых действий в Украине на 30.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 461-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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