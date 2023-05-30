Карта бойових дій на 30.05.2023 – ситуація на фронті

Сили оборони України протягом доби відбили 27 атак російських окупантів, які основні сили кидають для того, щоб спробувати повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

Карта бойових дій в Україні на 30.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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