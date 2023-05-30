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Украина
Валерія Запара

С 1 июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию: какой будет цена и в чем причина

Показники лічильника, лічильник за світло

Цены на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня 2023 года. Повышение тарифов связано с тем, что стране необходимы средства на восстановление энергосистемы после российских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

— Единственная причина — это обстрелы нашей энергосистемы прошлой зимой, которые были действительно беспрецедентными. Ни одна страна мира с этим не сталкивалась. Масштабная кампания по ремонту и восстановлению требует финансирования. Кроме того, мы потеряли большое количество генерирующих мощностей, с помощью которых поддерживали соответствующий льготный тариф. Сегодня ситуация действительно критическая, — сказал он.

По словам Галущенко, если сейчас не поднять цены на электроэнергию, то следующей зимой у украинцев будут проблемы со светом.

— Мы нашли минимально возможное повышение, чтобы поддержать энергосистему. Это вопрос выживания энергосистемы и подготовка к следующей зиме, — подчеркнул он.

Сегодня Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения.

За информацией СМИ, постановление правительства уже одобрили, новый тариф составит 2,64 грн/кВт-час.

Ранее Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просила установить несколько больший тариф — 2,88 грн/кВт-ч.

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С 1 июня в Украине вырастет тариф на электроэнергию: какой будет цена и в чем причина

Война в Украине, Герман Галущенко, Коммунальные тарифы, підвищення тарифів, Російська агресія, Тарифы
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