З 1 червня в Україні зросте тариф на електроенергію: якою буде ціна та в чому причина

Ціни на електроенергію для населення зростуть із 1 червня 2023 року. Підвищення тарифів пов’язане з тим, що країні необхідні кошти на відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

– Єдина причина – це обстріли нашої енергосистеми минулої зими, які були дійсно безпрецендентними. Жодна країна світу з цим не стикалася. Масштабна кампанія з ремонту й відновлення потребує фінансування. Крім того, ми втратили велику кількість генеруючих потужностей, за допомогою яких підтримували відповідний пільговий тариф. Сьогодні ситуація дійсно критична, – сказав він.

За словами Галущенка, якщо зараз не підняти ціни на електроенергію, то наступної зими українці матимуть проблеми зі світлом.

– Ми знайшли мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему. Це питання виживання енергосистеми тта підготовка до наступної зими, – наголосив він.

Сьогодні Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення.

За інформацією ЗМІ, постанову уряду вже схвалили, новий тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год.

Раніше Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити дещо більший тариф – 2,88 грн/кВт-год.

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