Очень маленькое количество людей понимает: где, что и как – Подоляк о контрнаступлении ВСУ
Контрнаступление ВСУ — это не вопрос одного-двух дней или недели, это огромное количество различных мероприятий, которые уже осуществляются.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— Президент сказал, что соответствующие сценарии и направления утверждены на Ставке верховного главнокомандующего. Очень маленькое количество людей понимает: где, что и как. Это постепенное нарастание агрессивных действий со стороны Украины, которые должны привести к тому, что российская оборона просядет. И эти действия идут, что-то происходит уже, что-то будет наращиваться, — сказал Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам Подоляка, говорить о контрнаступлении украинских сил стоит.
Он отметил, что “не надо бояться” этого, ведь “это необходимость, без этого мы будем проигрывать войну”.
Ранее американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдуин выразил уверенность, что контрнаступление ВСУ будет иметь колоссальный успех. Также он отметил эффективную тактику украинских военных.
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