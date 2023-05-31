Дуже маленька кількість людей розуміє: де, що і як – Подоляк про контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ – це не питання одного-двох днів чи тижня, це величезна кількість різних заходів, які вже здійснюються.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Президент сказав, що відповідні сценарії та напрямки затверджені на Ставці верховного головнокомандувача. Дуже маленька кількість людей розуміє: де, що і як. Це поступове наростання агресивних дій з боку України, які мають призвести до того, що російська оборона просяде. І ці дії йдуть, щось відбувається вже, щось буде нарощуватися, – сказав Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Подоляка, говорити про контрнаступ українських сил варто.

Він наголосив, що “не треба боятися” цього, адже “це необхідність, без цього ми будемо програвати війну”.

Раніше американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін висловив упевненість, що контрнаступ ЗСУ матиме колосальний успіх. Також він відзначив ефективну тактику українських військових.

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