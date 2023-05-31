Дуже маленька кількість людей розуміє: де, що і як – Подоляк про контрнаступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ – це не питання одного-двох днів чи тижня, це величезна кількість різних заходів, які вже здійснюються.
Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Президент сказав, що відповідні сценарії та напрямки затверджені на Ставці верховного головнокомандувача. Дуже маленька кількість людей розуміє: де, що і як. Це поступове наростання агресивних дій з боку України, які мають призвести до того, що російська оборона просяде. І ці дії йдуть, щось відбувається вже, щось буде нарощуватися, – сказав Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів.
За словами Подоляка, говорити про контрнаступ українських сил варто.
Він наголосив, що “не треба боятися” цього, адже “це необхідність, без цього ми будемо програвати війну”.
Раніше американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін висловив упевненість, що контрнаступ ЗСУ матиме колосальний успіх. Також він відзначив ефективну тактику українських військових.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло