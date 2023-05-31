Отключения возможны, но блэкаута мы не допустим: глава Укрэнерго о ситуации со светом летом

Летом ситуация с электроэнергией в Украине будет напряженной с точки зрения баланса в системе.

Однако в Укрэнерго будут использовать все способы, чтобы не допустить отключения света или блэкаутов.

Об этом рассказал глава правления Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Если электроэнергии не будет хватать, то мы можем импортировать ее из Европы. Также мы можем включать дополнительные генерирующие мощности, например, те, которые используют природный газ. Летом, традиционно, такие теплоэлектроцентрали используются мало, но мы можем включить дополнительную генерацию на газу, если будет такая потребность. Поэтому я бы не говорил о неотвратимых отключениях или блэкаутах, — сказал он.

По словам Кудрицкого, отключения электроэнергии летом возможны, но они не будут связаны с дефицитом электроэнергии. Это могут быть технические неполадки в сети.

— Обычно летом энергосистему готовят к осенне-зимнему периоду и проводят плановые ремонты. Однако в этом году в энергосистеме — тройная нагрузка. Она связана с тем, что электростанции и подстанции надо восстанавливать после обстрелов, а также осуществлять мероприятия, которые позволят усилить защиту других энергетических объектов к зиме, — отметил он.

Кудрицкий добавил, что “в энергетической системе есть дефицит финансового ресурса”, именно с этим связано решение о повышении тарифов на электроэнергию.

Источник : Радио Свобода

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