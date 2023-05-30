Из-за сбоя в Украине: часть Молдовы также осталась без света

В Молдове зафиксировали перебои с электроснабжением на фоне аварийного отключения магистральных высоковольтных линий в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Молдовы.

Так, утром 30 мая произошло аварийное отключение на линии высокого напряжения Исакча – Вулканешты. Причина – проведение работ на линии.

Кроме того, отключилась высоковольтная линия Бельцы – Днестровская ТЭЦ. Сначала в министерстве отметили, что отключение произошло “по неизвестным причинам”.

– Линию немедленно переподключили, однако из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя, оставив без электричества центр и юг страны, – заявляли в Минэнерго Молдовы.

Позже в ведомстве сообщили, что причина отключения линии Бельцы — Новоднестровск находилась в Винницкой области Украины.

Проблемы с электроснабжением наблюдались в Кишиневе, где из-за отключения света было нарушено движение троллейбусов.

Электричество также исчезло в городе Слободзея, некоторых районах Тирасполя, в Рыбнице и Каменке.

Специалисты Moldelectrica работают над восстановлением системы. Распределительные компании должны переподключить потребителей к линиям среднего и низкого напряжения.

Что известно о проблемах со светом в Украине

Днем 30 мая в Киеве, Виннице, Одессе, Днепре и других городах Украины исчез свет. Причина – дисбаланс в украинской энергосистеме, из-за которого сработала автоматика и отключила потребителей, снизив потребление.

Электроснабжение постепенно восстанавливают. В частности, в Киеве уже все клиенты со светом.

По данным компании Укрэнерго, около 13:00 в энергосистеме нашей страны аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Поэтому были частично обесточены потребители в ряде регионов.

Сейчас происходит заживление потребителей: свет всем обещают вернуть в ближайшие часы.

В Укрэнерго подчеркнули, что отключения электричества произошли по техническим причинам, а не из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Началось расследование причин инцидента.

Источник: Минэнерго Молдовы, NewsMaker, Укрэнерго

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