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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Відключення можливі, але блекауту ми не допустимо: голова Укренерго про ситуацію зі світлом влітку

електроенергія
Фото: Pixabay

Влітку ситуація з електроенергією в Україні буде напруженою з точку зору балансу в системі.

Однак в Укренерго використовуватимуть усі способи, щоби не допустити вимкнення світла або блекаутів.

Про це розповів голова правління Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

– Якщо електроенергії не буде вистачати, то ми можемо імпортувати її з Європи. Також ми можемо включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ. Влітку, традиційно, такі теплоелектроцентралі використовуються мало, але ми можемо включити додаткову генерацію на газу, якщо буде така потреба. Тому я би не говорив про невідворотні відключення чи блекаути, – сказав він.

За словами Кудрицького, вимкнення електроенергії влітку можливі, але вони не будуть пов’язані з дефіцитом електроенергії. Це можуть бути технічні неполадки у мережі.

– Зазвичай влітку енергосистему готують до осінньо-зимового періоду та проводять планові ремонти. Проте цього року в енергосистемі – потрійне навантаження. Воно пов’язане з тим, що електростанції та підстанції треба відновлювати після обстрілів, а також вживати заходів, які дозволять посилити захист інших енергетичних об’єктів до зими, – зазначив він.

Кудрицький додав, що “в енергетичній системі є дефіцит фінансового ресурсу”, саме з цим пов’язане рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію.

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Джерело: Радіо Свобода
Відключення електроенергії, Війна в Україні, електроенергія, Російська агресія, Укренерго
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