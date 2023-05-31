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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Враг готовится к усилению боевых действий: Маляр о ситуации на Бахмутском направлении

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Сейчас на Бахмутском направлении затишье, но это ненадолго. Оккупанты пытаются заставить украинских военных перейти от наступления к обороне.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью одному из украинских каналов.

Она сообщила, что несколько последних дней продвижения ВСУ на Бахмутском направлении нет, они перешли к выполнению других задач.

— С одной стороны интенсивность наступательных действий врага значительно снизилась, фактически он там не осуществляет наступление, но увеличилась интенсивность обстрелов, авиационных ударов и артиллерийских. Сейчас, если сравнивать по цифрам, то количество этих обстрелов фактически выходит на тот уровень, который был во время самых ожесточенных боев за Бахмут, — сказала она.

По ее словам, ситуация будет меняться, ведь враг готовится к усилению боевых действий.

Вооруженные силы Украины также осуществляют определенный комплекс действий для усиления своих позиций, поэтому продвижение по флангам уже несколько дней не осуществляется.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, ВСУ
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