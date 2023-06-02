Определили график учений: Польша и Нидерланды помогут подготовить пилотов для F-16

Польша и Нидерланды помогут Украине подготовить пилотов для истребителей F-16.

Об этом заявили премьер-министры стран в Кишиневе на саммите Европейского политического сообщества.

В то же время Матеуш Моравецкий добавил, что Варшава не передаст самолеты F-16 Киеву, поскольку в самой Польше их не хватает.

— Мы определили график этих учений. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16, — заверил Моравецкий.

Он также отметил важность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

— Во время этой встречи я подчеркнул, насколько важно, чтобы другие страны, которые имеют системы Patriot, как можно быстрее поделились ими с Украиной, и я могу сказать, что эта встреча была очень, очень конструктивной и позитивной, — сказал Моравецкий.

Однако о передаче Польшей украинцам систем ЗРК Patriot, по словам Моравецкого, пока не идет речь.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который присутствовал на саммите, заявил, что Нидерланды также начнут обучение украинских пилотов на самолетах F-16 “как можно скорее”.

— Это важный шаг для того, чтобы Украина могла себя защитить. Мы собрались сегодня с лидерами стран, которые входят в коалицию по предоставлению Украине истребителей. Я призвал другие страны, присутствующие на саммите, присоединиться к коалиции. Украина должна выиграть эту войну, — написал Рютте в Twitter.

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