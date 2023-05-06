ЗРК Patriot: что известно о комплексе ПВО, сбившем ракету Кинжал

В ночь на 4 мая во время ракетной атаки РФ в небе над Киевской областью удалось сбить гиперзвуковую аэробалистическую ракету Кинжал. Украинские военные применили американские комплексы ПВО Patriot.

Что такое зенитно-ракетный комплекс Patriot и как может помочь нашей стране, читайте в материале.

Характеристики Patriot

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс. Его использует армия США и его союзники. Производится комплекс американской компанией Raytheon, которая является крупнейшим в мире производителем управляемых ракет.

Кроме пусковых установок и собственно ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.

ЗРК Patriot поступил на вооружение еще в 1982 году. Его впервые применили в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда Patriot активно использовался как противоракетный, а не как противовоздушный ЗРК, против иракских ракет.

С тех пор Patriot и ракеты-перехватчики, применяемые в нем, были оптимизированы для защиты от тактических баллистических ракет. Также они эффективны против крылатых ракет и военной авиации.

Основные характеристики MIM-104 Patriot:

максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

максимальная высота перехвата цели – 24 км;

минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);

вероятность поражения цели 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

масса ракеты – 912 кг.

Модификации ЗРК Patriot

Сейчас эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы — Patriot PAC-3. Стоимость поставки 9 батарей систем (по 4 пусковых установки на батарею) может достигать $9 млрд. Но в их состав входят:

36 пусковых установок зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки);

288 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3;

216 зенитных управляемых ракет с усовершенствованным наведением GEM-T;

10 комплектов радиолокационных станций с фазированной решеткой;

10 контрольных станций захвата цели.

Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн.

Patriot PAC-3 поступил на вооружение в 2001 году. Вероятность поражения тактической ракеты одной ракетой и без помех составляет 0,6-0,8, самолета – 0,8-0,9.

Максимальная скорость цели составляет 1 600 метров в секунду. Высота поражения баллистических целей составляет до 15 км.

Недостатком Patriot PAC-3 считается то, что его режим нуждается в специальном спутнике, находящемся на орбите. Такой спутник должен заранее передать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.

В каких странах используют Patriot

По данным компании-производителя Raytheon, ЗРК Patriot уже закуплены 16 странами мира, в том числе и соседями Украины. Так, в сентябре 2020 года первая система этого ЗРК была доставлена ​​в Румынию.

Ожидается, что до конца 2022 года в страну будут доставлены еще три комплекса Patriot. Сумма соглашения, достигнутого в 2017 году между США и Румынией о покупке ЗРК, составляет $3,9 млрд.

В Польшу в 2022 году на вооружение должны поступить первые системы Patriot в рамках контракта, подписанного между Вашингтоном и Варшавой еще в 2018 году. Стоимость сделки – $4,75 млрд.

Комплексы MIM-104 Patriot с 1989 года находятся на вооружении и германского Бундесвера. Кроме Германии и Румынии, в Европе MIM-104 Patriot также находятся на вооружении армий Нидерландов, Греции, Испании.

Чем поможет ЗРК Patriot Украине и какие нюансы могут возникнуть

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV заявил, что ЗРК Patriot на сегодняшний день является одним из самых современных зенитно-ракетных комплексов, который входит в основу противоракетной обороны США.

Он уже довольно долго показывает высокую эффективность по уничтожению различных ракет как средней, малой, так и большой дальности. То есть у этих комплексов есть боевой опыт. В то же время до полномасштабного вторжения России в Украину у советских ЗРК, как, к примеру, С-300, его не было.

Кроме того, ЗРК Patriot регулярно модернизировался в соответствии с потребностями современной войны. Поэтому даже несмотря на то, что комплекс поступил на вооружение еще в 1980-х годах, технически и технологически он остается достаточно современным и эффективным.

— Украине ЗРК Patriot очень нужен. Нам необходимо заменять свои системы на более критически важные, учитывая угрозы, которые для нас представляет РФ. Поэтому переход на современные зенитно-ракетные комплексы необходим. Но эта необходимость должна быть логичной и рациональной, – говорит эксперт.

Александр Коваленко объясняет: дело в том, что наша противовоздушная оборона полностью зависит от советских образцов. Это оборудование, инфраструктура, те же зенитно-ракетные комплексы малой, средней и большой дальности (это С-300, ЗРК Бук, ЗРК Оса, ЗРК Стрела).

То есть украинская эшелонированная ПВО полностью состоит именно из советских образцов. Собственно, в этом и проблема, ведь новую систему нужно интегрировать в свою противовоздушную оборону. А это очень сложно.

В качестве такой неуспешной интеграции Александр Коваленко приводит пример покупки Соединенными Штатами у Израиля ЗРК Железный купол, которую они хотели сделать частью своей противоракетной обороны.

Но им не удалось это сделать эффективно. Израильский комплекс использовали в отдельном районе, но полностью интегрировать его, чтобы была 100% эффективность и коммуникация, не получилось. И это ввиду того, что технологии США и Израиля близки друг к другу.

– Да, ЗРК Patriot сможет находиться отдельно в определенном районе или области. Но возникает вопрос, насколько эффективно он будет реагировать на угрозы и как среди них будет распознавать, например, нашу противовоздушную оборону советских времен. Поэтому может возникать много проблем. К примеру, когда ракета советского ПВО уничтожает ракету американского, а непосредственно вражеский самолет остается невредимым. Потому что одна система отреагировала на другую. Поэтому достаточно много времени займет именно этот процесс интеграции, — объяснил эксперт.

В то же время Александр Коваленко считает, что заменять ПВО Украины на ЗРК Patriot нужно пошагово. Но, во-первых, сейчас нет времени делать это. А во-вторых, эта замена должна быть тотальной. Но если заменить все комплексы большой дальности (это С-300), то это обойдется достаточно дорого Украине.

Ведь в нашем государстве до начала полномасштабной войны была одна из самых многочисленных ПВО в Европе – наибольшее количество комплексов большой дальности действия, чем в любой европейской стране.

Если говорить о поставках ЗРК Patriot в целом, то нужно понимать, что нашему государству с такой территорией и воздушным пространством нужно очень большое количество этих комплексов.

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