Визначили графік навчань: Польща та Нідерланди допоможуть підготувати пілотів для F-16

Польща та Нідерланди допоможуть Україні підготувати пілотів для винищувачів F-16.

Про це заявили прем’єр-міністри країн у Кишиневі на саміті Європейського політичного співтовариства.

Водночас Матеуш Моравецький додав, що Варшава не передасть літаки F-16 Києву, оскільки в самій Польщі їх не вистачає.

– Ми визначили графік цих навчань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16, – запевнив Моравецький.

Він також наголосив на важливості передання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

– Під час цієї зустрічі я наголосив, наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи Patriot, якнайшвидше поділилися ними з Україною, і я можу сказати, що ця зустріч була дуже, дуже конструктивною і позитивною, – сказав Моравецький.

Однак про передачу Польщею українцям систем ЗРК Patriot, за словами Моравецького, поки що не йдеться.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який був присутній на саміті, заявив, що Нідерланди також почнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 “якомога швидше”.

– Це важливий крок для того, щоб Україна могла себе захистити. Ми зібралися сьогодні з лідерами країн, які входять до коаліції з надання Україні винищувачів. Я закликав інші країни, присутні на саміті, приєднатися до коаліції. Україна повинна виграти цю війну, – написав Рютте у Twitter.

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