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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Тренировка пилотов на F-16 и поставки самолетов: Зеленский провел встречу в рамках коалиции истребителей

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Во время визита в Молдову президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с лидерами европейских стран в рамках коалиции истребителей.

Участники обсудили практические вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и самолетах других типов. Стороны договорились начать этот процесс в ближайшее время.

Также лидеры затронули вопросы будущих поставок самолетов и создания необходимой для них инфраструктуры.

— Президент Украины и европейские лидеры договорились продолжить после будущих консультаций с американской стороной работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов (Небесного щита Украины) на следующей встрече в формате Рамштайн, — сообщили на сайте Офиса президента.

Во время встречи Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости формирования коалиции Пэтриотов на фоне усиления ракетных обстрелов украинских городов со стороны России.

В переговорах приняли участие: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Молдова, Російська агресія
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