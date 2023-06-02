Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 02.06.2023 – ситуация на фронте
Силы обороны Украины на 464-е сутки полномасштабной войны отбили 25 атак российских оккупантов, пытающихся оккупировать территорию Луганской и Донецкой областей.
Карта боевых действий в Украине на 02.06.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 464-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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