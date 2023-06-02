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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 02.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины на 464-е сутки полномасштабной войны отбили 25 атак российских оккупантов, пытающихся оккупировать территорию Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 02.06.2023

Карта бойових дій 1 червня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

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