Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 02.06.2023 – ситуація на фронті
Сили оборони України на 464-ту добу повномасштабної війни дають відбили 25 атак російських окупантів, які намагаються окупувати територію Луганської та Донецької областей.
Карта бойових дій в Україні на 02.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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