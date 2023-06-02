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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 02.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України на 464-ту добу повномасштабної війни дають відбили 25 атак російських окупантів, які намагаються окупувати територію Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 02.06.2023

Карта бойових дій 1 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Юлія Захарченко
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