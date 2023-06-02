Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
В четверг, 1 июня, народный депутат Елизавета Ясько, которая находилась в отношениях с заключенным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сообщила о рождении ребенка.
Соответствующее сообщение она обнародовала на странице в Facebook.
По словам Ясько, она никогда не могла представить, что ее ребенок родится в таких “страшных реалиях для нашей страны”.
— Мы не думаем о лете. Мы думаем о защите наших детей. Детей, которые, к сожалению, не могут иметь безопасность в своем доме из-за полномасштабной агрессии РФ. Никогда себе не могла представить, что рядом на свободе и в здоровье не будет отца ребенка в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе, — написала она.
Ясько не назвала имя отца ребенка, однако подчеркнула, что это “его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал.”
— Никогда не думала, что родить ребенка во время войны — это на самом деле страшно. Страшно и очень жутко от мыслей о будущем. Мы совсем по-другому все представляли. Обстоятельства и реальность были совсем другими, — написала она.
Напомним, что Михеил Саакашвили находится за решеткой. Его задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда он решил вернуться на родину после восьмилетнего отсутствия.
Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы Грузии — такая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В марте 2023 года политик заявил, что находится на грани смерти, а его состояние здоровья ухудшается с каждым днем.
Фото: Елизавета Ясько
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко