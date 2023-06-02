Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка

Єлизавета Ясько, Саакашвілі

В четверг, 1 июня, народный депутат Елизавета Ясько, которая находилась в отношениях с заключенным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сообщила о рождении ребенка.

Соответствующее сообщение она обнародовала на странице в Facebook.

По словам Ясько, она никогда не могла представить, что ее ребенок родится в таких “страшных реалиях для нашей страны”.

— Мы не думаем о лете. Мы думаем о защите наших детей. Детей, которые, к сожалению, не могут иметь безопасность в своем доме из-за полномасштабной агрессии РФ. Никогда себе не могла представить, что рядом на свободе и в здоровье не будет отца ребенка в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе, — написала она.

Ясько не назвала имя отца ребенка, однако подчеркнула, что это “его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал.”

— Никогда не думала, что родить ребенка во время войны — это на самом деле страшно. Страшно и очень жутко от мыслей о будущем. Мы совсем по-другому все представляли. Обстоятельства и реальность были совсем другими, — написала она.

Напомним, что Михеил Саакашвили находится за решеткой. Его задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда он решил вернуться на родину после восьмилетнего отсутствия.

Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы Грузии — такая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В марте 2023 года политик заявил, что находится на грани смерти, а его состояние здоровья ухудшается с каждым днем.

Читайте также
Я политзаключенный, и я умираю: Саакашвили призвал США и ЕС спасти его жизнь
Міхеіл Саакашвілі

Фото: Елизавета Ясько

Елизавета Ясько, Война в Украине, Михеил Саакашвили
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Закупка для Украины Starlink и новые системы ПВО Patriot: 464-й день войны
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
Пентагон и SpaceX договорились о закупке Starlink для Украины
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
На следующей встрече Рамштайн примут решение о механизме подготовки пилотов — Зеленский
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
Без сирен: в Херсоне были слышны звуки взрывов
Вибух - дим після вибуху
Они боятся: Череватый рассказал о памятках для военных РФ в ожидании наступления ВСУ
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (31.05.2023)
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (31.05.2023)
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (31.05.2023)
Не могла подумать, что рядом не будет отца: возлюбленная Саакашвили нардеп Яресько родила ребенка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь