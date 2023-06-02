Не могла подумати, що поряд не буде батька: кохана Саакашвілі нардеп Яресько народила дитину

У четвер, 1 червня, народна депутатка Єлизавета Ясько, яка перебувала у стосунках з ув’язненим експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, повідомила про народження дитини.

Відповідний допис вона оприлюднила на сторінці у Facebook.

За словами Ясько, вона ніколи не могла уявити, що її дитина народиться в таких “страшних реаліях для нашої країни”.

– Ми не думаємо про літо. Ми думаємо про захист наших дітей. Дітей, які, на жаль, не можуть мати безпеку в своїй хаті через повномасштабну агресію РФ. Ніколи собі не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров’ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом, – написала вона.

Ясько не назвала ім’я батька дитини, проте наголосила, що це “його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв.”

– Ніколи не думала, що народити дитину під час війни – це насправді страшно. Страшно і дуже моторошно від думок про майбутнє. Ми зовсім по-іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими, – написала вона.

Нагадаємо, що Міхеіл Саакашвілі перебуває за ґратами. Його затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року, коли він вирішив повернутися на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі звинуватили у незаконному перетині кордону Грузії – така стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У березні 2023 року політик заявив, що перебуває на межі смерті, а його стан здоров’я погіршується з кожним днем.

Фото: Єлизавета Ясько

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