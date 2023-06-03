В Беларуси осталось очень мало военных РФ: Демченко о вероятности вторжения

Россия сейчас не имеет достаточных сил на территории Беларуси для повторного наступления, поэтому ситуация на этом направлении полностью контролируемая.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

— Ситуация на границе с Беларусью на сегодня остается полностью контролируемой. Подразделения ГПСУ и других составляющих Сил обороны, которые усиливают это направление, укрепили максимально, чтобы не допустить повторного вторжения или предупреждать любые провокации, — подчеркнул он.

По его словам, количество российских военных в Беларуси очень незначительное, если сравнивать с тем, что несколько месяцев назад группировка врага могла достигать 10-11 тыс.

— Непосредственно по линии границы с Беларусью мы не фиксируем никаких нестандартных моментов. Кроме того, мы не видим, чтобы вдоль границы происходило какое-то перемещение техники или дополнительных сил. Конечно, Беларусь также держит определенные подразделения в направлении границы, но это на определенном расстоянии. Поэтому ситуация полностью контролируемая, — подытожил Демченко.

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