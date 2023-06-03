У Білорусі лишилося дуже мало військових РФ: Демченко про ймовірність вторгнення

Росія наразі не має достатніх сил на території Білорусі для повторного наступу, тому ситуація на цьому напрямку повністю контрольована.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Ситуація на кордоні з Білоруссю на сьогодні залишається повністю контрольованою. Підрозділи ДПСУ та інших складових Сил оборони, які посилюють цей напрямок, укріпили максимально, щоб не допустити повторного вторгнення або попереджувати будь-які провокації, – наголосив він.

За його словами, кількість російських військових в Білорусі дуже незначна, якщо порівнювати з тим, що кілька місяців тому угруповання ворога могло сягати 10-11 тис.

– Безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю ми не фіксуємо жодних нестандартних моментів. Крім того, ми не бачимо, щоб уздовж кордону відбувалося якесь переміщення техніки або додаткових сил. Звісно, Білорусь також тримає певні підрозділи в напрямку кордону, але це на певній відстані. Тому ситуація повністю контрольована, – підсумував Демченко.

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