Каховская ГЭС могла выдержать авиабомбардировку. Эксперт рассказал, как оккупанты взорвали дамбу

Когда россияне захватили Каховскую ГЭС, они сразу заминировали машинные залы, шлюзы, систему сброса воды и обслуживающие каналы.

На видеокадрах, которые обнародовали оккупанты, четко видно, что это было не попадание ракеты, а внутренний взрыв, рассказал в эфире одного из телеканалов военный эксперт Роман Свитан.

– Эта взрывчатка может быть боевой, то есть взрывчатка, которую используют для подрыва определенных механизмов. По нашей информации, которая была еще в прошлом году, они туда загоняли грузовики с взрывчаткой, которая используется на горных комбинатах для подрыва пластов породы. Ее там просто тонны лежало, – сказал он.

По его словам, взорвать дамбу другим способом, например, как утверждают оккупанты, ударить из HIMARS, было бы просто невозможно. Такой удар не смог бы привести к таким разрушительным последствиям.

– Каховская ГЭС может выдержать авиационную бомбардировку, все наши дамбы именно так построены на каскаде Днепра, их можно взорвать только изнутри, – отметил эксперт.

Напомним, по данным украинской разведки, 6 июня около 02:30 ночи российские оккупационные войска взорвали плотину Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

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