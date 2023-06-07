Каховська ГЕС могла витримати авіабомбардування. Експерт розповів, як окупанти підірвали дамбу

Коли росіяни захопили Каховську ГЕС, вони одразу замінували машинні зали, шлюзи, систему скидання води та обслуговувальні канали.

На відеокадрах, які оприлюднили окупанти, чітко видно, що це було не влучання ракети, а внутрішній вибух, розповів в ефірі одного з телеканалів військовий експерт Роман Світан.

– Ця вибухівка може бути бойовою, тобто вибухівка, яку використовують для підриву визначених механізмів. За нашою інформацією, яка була ще минулого року, вони туди заганяли вантажівки з вибухівкою, яка використовується на гірських комбінатах для підриву пластів породи. Її там просто тонни лежало, – сказав він.

За його словами, підірвати дамбу іншим способом, наприклад, як стверджують окупанти, вдарити з HIMARS, було б просто неможливо. Такий удар не зміг би призвести до таких руйнівних наслідків.

– Каховська ГЕС може витримати авіаційне бомбардування, всі наші дамби саме так збудовані на каскаді Дніпра, їх можна підірвати тільки зсередини, – зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними української розвідки, 6 червня близько 02:30 ночі російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

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