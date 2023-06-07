Карта боевых действий на 07.06.2023 – ситуация на фронте

На 469-е сутки полномасштабной войны на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают давать отпор российским войскам, которые бросают все силы ради полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 07.06.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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