Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 07.06.2023 – ситуация на фронте
На 469-е сутки полномасштабной войны на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
Силы обороны продолжают давать отпор российским войскам, которые бросают все силы ради полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Карта боевых действий в Украине на 07.06.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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