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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 07.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 469-е сутки полномасштабной войны на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают давать отпор российским войскам, которые бросают все силы ради полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Карта боевых действий в Украине на 07.06.2023

Карта бойових дій 6 червня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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