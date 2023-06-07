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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 07.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 469-ту добу повномасштабної війни на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Наразі Сили оборони продовжують давати відсіч російським військам, які кидають всі сили заради повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 07.06.2023

Карта бойових дій 6 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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