Карта бойових дій на 07.06.2023 – ситуація на фронті

На 469-ту добу повномасштабної війни на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Наразі Сили оборони продовжують давати відсіч російським військам, які кидають всі сили заради повної окупації Луганської та Донецької областей.

Карта бойових дій в Україні на 07.06.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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